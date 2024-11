Tiago Leifert se desentendeu com a influenciadora Sara Zarâ durante live - Reprodução de Vídeo/Instagram

Publicado 31/10/2024 19:57

fotogaleria "De verdade, eu não tive interesse de ver [a live] porque eu consigo separar o que é o contexto de uma conversa de um assunto e uma fala que não cabe em nenhum contexto. Aquela orientação que você deu não cabe em nenhum contexto, nem mesmo em futebol", opinou Sara.

O jornalista explicou que a premiação é injusta e como a votação funciona. "São 100 jornalistas que participam de 100 países, um de cada país. Aqui no Brasil é o Cleber Machado e ele votou no Vini Jr. Você parte da premissa que o Vinicius perdeu a Bola de Ouro por racismo? Você tem 100% de certeza?", questionou o jornalista.

O debate ficou acalorado após a influenciadora ser interrompida por Leifert. "Você me chamou para uma conversa. Você não está conversando, só está me interrompendo. Eu estava contando uma história de vivência minha e você me interrompeu. Isso aqui está virando um picadeiro porque eu vim conversar e você não sabe ouvir", disse. "Estar com você numa live em plena quinta-feira às 9h é coisa de herdeiro ou de à toa e as duas coisas eu não sou. Eu não vim debater, eu vim conversar. E eu estou precisando aumentar a minha voz, coisa que eu não gosto, para ser ouvida, porque eu já faço isso o tempo todo", acrescentou.