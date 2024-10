Caroline Francischini foi agredida pelo irmão antes da filha ser levada - Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2024 17:06

Rio - Caroline Francischini usou as redes sociais para denunciar que não vê a filha Valentina, de 11 anos, há mais de um ano, já que a menina foi levada pela avó, a mãe da modelo. Nesta quarta-feira (30), ela compartilhou, nos Stories, do Instagram, o vídeo do momento em que foi agredida pelo irmão, antes de ter a filha tirada dela.

"Esse homem do vídeo é o meu irmão. Ele obedeceu a uma ordem da minha mãe, narcisista, para vir para São Paulo buscar minha filha e levar ele embora para ela ganhar pensão. Eu não sei da minha filha faz mais de um ano... como ela está, se ela não está, onde ela está... eu não sei. Fui muitas vezes atrás, muitas!", revelou.

Em seguida, a modelo contou que conseguiu uma medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha contra o irmão depois da agressão. No entanto, segundo Caroline, a restrição teria perdido a validade recentemente e ela voltou a receber diversas ameaças.

"Eu tinha uma Maria da Penha contra ele depois disso, mas a Maria da Penha venceu, coisa que eu não sabia. E agora eu estou recebendo ameaças de novo. Só por isso eu estou fazendo isso [expor a situação]", afirmou.

Na manhã desta quinta-feira (31), ela agradeceu ao apoio que recebeu dos internautas e falou sobre os conselhos de abertura de boletim de ocorrência. "Tudo já foi feito, gente. Eu fiquei com a Maria da Penha, foi a primeira entre irmãos no Brasil, durante seis meses e ela venceu, aí eu voltei a ser ameaçada e não consigo ver minha filha até hoje. Eu sofro alienação parental total da minha mãe, é difícil lidar com narcisista", contou.

"Hoje eu estou bem melhor do que estava há um ano. Dia após dia a gente vai resolvendo as coisas, porque a justiça tarda, mas não falha", finalizou a modelo.