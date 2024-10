Gretchen - reprodução Instagram

Gretchenreprodução Instagram

Publicado 31/10/2024 15:52

fotogaleria

Rio - A cantora Gretchen anunciou que fará um transplante capilar após o Carnaval. Em uma transmissão ao vivo, nesta quinta-feira (31), a artista abriu o jogo sobre sua condição capilar, detalhou o diagnóstico de alopecia progressiva e respondeu com firmeza aos comentários críticos que recebeu.Durante a live, Gretchen explicou que o transplante será realizado pelo mesmo médico que cuida de seu marido, o músico Esdras de Souza. Segundo ela, a escolha pelo procedimento partiu da necessidade de tratamento para a alopecia. "Ele vai fazer o meu transplante capilar. Enquanto eu não faço, vou usar mega hair, lace, colado, do jeito que eu quiser. Eu não vou raspar definitivamente o meu cabelo", afirmou.A cantora revelou que a condição médica não oferece alternativas de recuperação do cabelo sem intervenção cirúrgica. "Eu estou com uma alopecia progressiva, sinal de que o cabelo vai cada vez mais cair. Se eu não fizer o transplante, não tem solução", disse ela.Gretchen também se manifestou sobre os comentários críticos que recebeu devido ao uso de cabelos artificiais e à sua escolha pelo transplante. "Qual o problema a pessoa não ter cabelo, ter alopecia? Escreveram que o cabelo não era meu. E daí? O que você tem a ver com isso?", respondeu, referindo-se à falta de empatia em torno da questão.Em meio aos desafios, a artista reforçou que está tranquila com sua aparência e com as mudanças que virão devido ao procedimento. "Minha alopecia é progressiva e vai cair tudo. Então, deixa eu usar o que eu quero. E não se importe, porque vai aparecer mesmo e eu tô muito tranquila com o meu visual. Vamos viver, gente", desabafou. A cirurgia está prevista para acontecer em março, e até lá, Gretchen pretende seguir com seus compromissos de Carnaval e com as alternativas de cabelo que escolheu para si.