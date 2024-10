Luana Piovani - reprodução Instagram

Luana Piovanireprodução Instagram

Publicado 31/10/2024 15:24

Rio - Nesta quinta-feira (31), a atriz Luana Piovani surpreendeu seus seguidores ao publicar um vídeo nas redes sociais revelando sua felicidade com o atual momento profissional. Em meio a uma agenda movimentada entre gravações e produções, Piovani aproveitou para dividir sua empolgação com o trabalho e os projetos futuros.



Após encerrar as gravações de uma novela em Portugal, Luana se prepara para novos desafios no Brasil, incluindo a estreia de um programa de sua produção. No vídeo, ela menciona o entusiasmo com as próximas etapas. “Estou saindo do estúdio e indo pra casa. Já estou com minha cabeça no Brasil porque estou produzindo meu novo programa. Peça em cartaz, assistindo a novela que eu fiz, feliz com o meu trabalho, me divertindo, feliz com o que está me esperando no Brasil", declarou Piovani, reforçando o quanto tem aproveitado as conquistas.Com uma rotina intensa de trabalho, a atriz enfatizou o quanto o sucesso atual tem sido motivo de orgulho e felicidade, registrando o momento com palavras de gratidão. "Se fui mais feliz, não me lembro. Se alegria pagasse imposto, eu estava bem pobrinha. Tô numa felicidade, numa satisfação, num orgulho que não sei nem mais o que tenho pra dizer", finalizou a atriz.