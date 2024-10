Flor Gil e sua namorada, Nikita - reprodução Instagram

Publicado 31/10/2024 13:44 | Atualizado 31/10/2024 13:59

Rio - Flor Gil movimentou as redes sociais ao compartilhar um álbum de fotos com momentos ao lado de sua namorada. No post, publicado na quarta-feira (30), a filha de Bela Gil, que mora em Nova York, dividiu um clique íntimo em que aparece posando e beijando a amada em uma polaroid. A jovem, que nasceu nos Estados Unidos, vive discretamente, mas demonstra seu amor em declarações públicas.

fotogaleria

Na legenda da foto, Flor foi direta: "A vida passa tão rápido". Essa não é a primeira vez que a jovem expressa seus sentimentos nas redes sociais. Em junho, Flor já havia feito uma publicação em homenagem à namorada, embora ainda não revelasse a identidade dela.

No ano passado, Flor abriu um pouco de sua vida pessoal ao falar sobre sua orientação sexual, o que aconteceu de maneira espontânea em uma conversa com a mãe, Bela Gil. Na época, Bela publicou um print da mensagem da filha, onde Flor compartilha com bom humor: "Você tem uma filha bem gay [risos]". Em resposta, Bela demonstrou apoio: "É orgulho que fala?".

Conheça Nikita, a namorada de Flor

Identificada como Nikita no Instagram, a namorada de Flor vive em Nova York e já demonstrou carinho publicamente. Em uma mensagem de aniversário para Flor, Nikita declarou: "No dia em que te conheci, esqueci como era minha vida sem você. Feliz aniversário para a garota mais linda que já existiu. Você é um raio de sol para todos ao seu redor. Eu te amo".

Em setembro de 2024, Nikita viajou ao Brasil ao lado de Flor, explorando o Rio de Janeiro. Nikita compartilhou registros dessa visita, com uma legenda bem-humorada: "Brevemente a garota mais estranha do Brasil". O casal parece aproveitar o melhor de ambos os países, com momentos que reforçam a conexão entre as duas.