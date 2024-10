Renato Góes e Sacha Bali - Reprodução

Publicado 31/10/2024 10:47

Rio - Renato Góes saiu em defesa do amigo Sacha Bali, participante de "A Fazenda 16", da Record, após as roupas de grife usadas pelo ator no confinamento se tornarem assunto no reality rural. O marido de Thaila Ayala, que está no elenco de "Vale Tudo", explicou a origem das peças e disse que alguns itens são dele.

"Ele ganhou algumas roupas de uma marca do Rio em parceria com nosso amigo Felipe Roque. Todas as outras são minhas, inclusive os calçados", disse Renato em uma publicação do perfil "Antenados", do X, antigo Twitter, que reproduzia uma conversa de Zé Love, Flor e Gilson sobre Sasha.

"Eu ia falar uma coisa pra você... você não olha as roupas dele? Tudo ali é de grife. Tem Blueberry, tem Hugoboss, tem Prada... Como você quer aposentar uma mãe usando tanta roupa de grife? Até o chinelo dele é de grife. Todas as roupas dele são de grife!", apontou Flor. "Então ele realmente tá se fazendo de coitado", opinou Gilson.

Zé Love também se manifestou: "Todo mundo aqui precisa, essa é a verdade. Senão ninguém estaria aqui. Só que cara, a pior coisa aqui é se vitimizar. Você tem seu histórico, mas não fico ouvindo você falando o tempo todo disso, cara. A sua dor e sua história você sabe. Não tem que ficar falando. A hora que for citado e quiser falar, fala poxa, estou aqui por causa de tal... beleza. Mas toda hora? Ai, porque eu tenho que aposentar... Meu irmão, todo mundo tem que dar uma vida melhor pra sua mãe, pro seu pai, pro seu filho! Não tem quem quem não tenha essa vontade."