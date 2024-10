Jade Picon joga futevôlei na praia da Barra da Tijuca - Fabrício Pioyani/ Agnews

Publicado 31/10/2024 10:26

Rio - Jade Picon, 23 anos, jogou futevôlei na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (31) e mostrou que está cada dia com mais habilidade no esporte. De shortinho preto, biquíni e óculos de sol, a atriz faz aulas na areia desde que se mudou para o Rio.

Daniel Nascimento, colunista do, descobriu que Jade terá que deixar sua mansão na Zona Oeste do Rio, que é alugada, e procura um novo imóvel. O proprietário da mansão onde a ex-BBB reside estaria fora do país e, agora, decidiu retornar para terras brasileiras e reassumir a residência.