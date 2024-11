Ricardo Vianna e Lexa - Reprodução/Instagram

Ricardo Vianna e Lexa Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024 22:54

Rio - Ricardo Vianna usou as redes sociais para comemorar a gravidez de Lexa, anunciada nesta quinta-feira (31). O ator compartilhou alguns registros da noiva exibindo a barriguinha e comentou a emoção de ser pai pela segunda vez, já que possui um filho de outro relacionamento.

"Deus é maravilhoso! A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. A única certeza que tenho é que fazendo o bem, o bem volta. Somos felizes, não desejamos o mal de ninguém e estamos realizando nossos sonhos e escrevendo nossa história. A vida é linda, família! Foquemos nossa energia pra enxergar o melhor que a vida tem a nos oferecer. Agora eu sou pai de duas crianças! Que benção! Obrigado, Pai! Obrigado minha linda mulher por me proporcionar tamanha felicidade, por me amar e paparicar! Te amo! O PAI TÁ ON!", celebrou.