Aos 95 anos, Nathalia Timberg vai às lágrimas ao receber homenagem no Prêmio Bibi Ferreira

Rio - A atriz Nathalia Timberg, de 95 anos, foi a grande homenageada da 11ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, no Teatro Santander, Zona Sul de São Paulo, na noite desta quarta-feira (30). Com uma plateia cheia de famosos, a veterana recebeu o prêmio das mãos do ator Caco Ciocler e se emocionou ao discursar.



"O teatro é minha casa e o meu templo. É engraçado que qualquer teatro que eu entre a primeira coisa que eu faço, que sinto vontade de fazer, é passar a mão no palco. Eu peço licença de habitar por algum tempo, algum momento", disse a estrela, em vídeo compartilhado nos stories do Instagram.



De agosto até setembro deste ano, Nathalia esteve em cartaz com o espetáculo "A Mulher da Van". Na estreia, foi aplaudida por mais de seis minutos pelo público.

Nesta edição, o evento foi apresentado pelo ator Tiago Abravanel. Considerada uma das mais importantes premiações do país dessa categoria, o prêmio reconhece as melhores produções do teatro nacional.

"Beetlejuice – O Musical" teve 12 indicações. O protagonista do espetáculo, Eduardo Sterblitch, venceu a categoria de Melhor Ator. Outra produção que se destacou foi "Cabaret – Kit Kat Club", com 10 indicações.

Ana Beatriz Nogueira, Bianca Bin, Sergio Guizé, Kika Kalache, Fernanda Vasconcellos, Joaquim Lopes, Ikaro Kadoshi e Nila foram algumas das personalidades que estiveram presentes.

Confira os indicados e vencedores de cada categoria

Melhor Versão em Musicais



Bianca Tadini e Luciano Andrey – “Funny Girl – A Garota Genial” (Vencedor)

Claudio Botelho – “Beetlejuice – O Musical”

Mariana Elisabetsky – “Cabaret – Kit Kat Club”

Melhor Desenho de Luz em Musicais



Cory Pattak – “Uma Linda Mulher – O Musical”

Daniela Sanchez – “Beetlejuice – O Musical”

Gabriele Souza – “Cabaret – Kit Kat Club”

Warren Letton – “Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical” (Vencedor)

Melhor Desenho de Som em Musicais



Gabriel D’Angelo – “Beetlejuice – O Musical”

Fernando Wada e João Baracho – “Cabaret – Kit Kat Club” (Vencedor)

Tocko Michelazzo e Gabriel Bocutti – “Funny Girl – A Garota Genial”

Melhor Visagismo em Musicais



Alisson Rodrigues e Feliciano San Roman – “Priscilla, a Rainha do Deserto”

Anderson Bueno – “Beetlejuice – O Musical”

Feliciano San Roman – “Bob Esponja – O Musical”

Louise Helène – “Cabaret – Kit Kat Club” (Vencedora)

Melhor Cenografia em Musicais



Adam Koch – “Uma Linda Mulher – O Musical”

Matt Kinley – “Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical” (Vencedor)

Natália Lana – “Bob Esponja – O Musical”

Renato Theobaldo – “Beetlejuice – O Musical”

Melhor Figurino em Musicais



Dani Vidal & Ney Madeira – “Beetlejuice – O Musical”

Fábio Namatame – “Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical”

Karen Brusttolin – “Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera”

Kleber Montanheiro – “Cabaret – Kit Kat Club” (Vencedor)



Melhor Arranjo Original em Musicais



Daniel Rocha – “Um Grande Encontro – O Musical” (Vencedor)

Diego Salles – “Adorável Trapalhão – O Musical”

Jules Vandystadt – 80 – A Década do Vale Tudo – Doc. Musical”



Melhor Letra e Música em Musicais



Caique Oliveira e Paulo Ocanha – “Luther King – O Musical”

Elton Towersey – “Iron – O Homem da Máscara de Ferro” (Vencedor)

Fernanda Maia e Zé Henrique de Paula – “Codinome Daniel”



Melhor Dramaturgia Original em Musicais



Túlio Rivadávia – “Um Grande Encontro – O Musical”

Vitor Rocha – “Mundaréu de Mim”

Zé Henrique de Paula – “Codinome Daniel” (Vencedor)



Melhor Coreografia em Musicais



Alonso Barros – “Kiss Me Kate! O Beijo da Megera” (Vencedor)

Barbara Guerra – “Cabaret – Kit Kat Club”

Kátia Barros – “Uma Linda Mulher – O Musical”

Mariana Barros – “Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical”

Sabrina Mirabelli – “Um Grande Encontro – O Musical”

Melhor Direção Musical em Musicais



Carlos Bauzys – “Funny Girl – A Garota Genial” (Vencedor)

Daniel Rocha – “Um Grande Encontro – O Musical”

Laura Visconti – “Beetlejuice – O Musical”

Fernanda Maia – “Cabaret – Kit Kat Club”

Thiago Gimenes – “O Rei do Rock”

Melhor Direção em Musicais



Gustavo Barchilon – “Funny Girl – A Garota Genial”

Jarbas Homem de Melo – “Um Grande Encontro – O Musical”

Kleber Montanheiro – “Cabaret – Kit Kat Club” (Vencedor)

Tadeu Aguiar – “Beetlejuice – O Musical”

Mariano Detry – “Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical”

Revelação em Musicais



Davi Sá – “Bob Esponja – O Musical” (Vencedor)

Flávio Pacato – “Mundaréu de Mim”

Marina Braga – “Um Grande Encontro – O Musical”

Melhor Ator Coadjuvante em Musicais



César Mello – “Uma Linda Mulher – O Musical” (Vencedor)

Fabrizio Gorziza – “Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical”

Márcio Sam – “Um Grande Encontro – O Musical”

Stepan Nercessian – “O Rei do Rock”

Tauã Delmiro – “Bob Esponja – O Musical”

Melhor Atriz Coadjuvante em Musicais



Bruna Guerin – “Kiss Me Kate! O Beijo da Megera”

Fafy Siqueira – “Kiss Me Kate! O Beijo da Megera”

Larissa Carneiro – “Um Grande Encontro – O Musical” (Vencedora)

Luciana Ramanzini – “Codinome Daniel”

Thais Piza – “Beetlejuice – O Musical”

Melhor Ator em Musicais



Beto Sargentelli – “O Rei do Rock”

Diego Martins – “Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical”

Eduardo Sterblitch – “Beetlejuice – O Musical” (Vencedor)

Miguel Falabella – “Kiss Me Kate! O Beijo da Megera”

Tiago Barbosa – “Iron – O Homem Da Máscara De Ferro”

Melhor Atriz em Musicais



Ana Luiza Ferreira – “Beetlejuice – O Musical”

Claudia Raia – “Tarsila, a Brasileira”

Fabi Bang – “Cabaret – Kit Kat Club”

Giulia Nadruz – “Funny Girl A Garota Genial” (Vencedora)

Verónica Valenttino – “Priscilla, A Rainha do Deserto – O Musical”

Melhor Musical Brasileiro



“Codinome Daniel” – Núcleo Experimental

“O Rei do Rock” – H Produções Culturais e Turbilhão de Ideias

“Tarsila, a Brasileira” – Oito Graus, Raia Produções e Rega Início

“Um Grande Encontro – O Musical” – Rivadávia Comunicação, Miniatura9 e Religar Comunicações (Vencedor)

Melhor Musical Estrangeiro



“Funny Girl, a Garota Genial” – Barho Produções e 7.8 Produções Artísticas

“Beetlejuice – O Musical” – Artnic Entretenimento e Touché Entretenimento (Vencedor)

“Cabaret” – Lolita e La Grange, Da Revista e Domínio Público

“Priscilla, A Rainha do Deserto” – IMM e EGG Entretenimento

Melhor Desenho de Luz em Peça de Teatro



Cesar Pivetti – “Palhaços”

Guilherme Bonfanti – “O Outro Borges”

Wagner Freire – “Primeiro Hamlet”

Melhor Cenografia em Peça de Teatro



Fernando Passetti – “Traidor” (Vencedor)

J. C. Serroni – “Primeiro Hamlet”

Márcio Medina – “O Vazio na Mala”

Natália Lana – “Órfãos”

Melhor Figurino em Peça de Teatro



Antonio Guedes – “Traidor”

Gabriel Villela – “Primeiro Hamlet” (Vencedor)

Simone Mina – “O Outro Borges”

Melhor Direção em Peça de Teatro



Debora Lamm – “Gostava Mais dos Pais”

Eduardo Tolentino de Araujo – “Tio Vânia”

Fernando Philbert – “Órfãos”

Gerald Thomas – “Traidor”

Victor Garcia Peralta – “Sra. Klein” (Vencedor)

Melhor Dramaturgia Original em Peça de Teatro



Claudia Mauro – “A Vida Passou por Aqui”

Nanna de Castro – “O Vazio na Mala” (Vencedor)

Samir Yazbek – “O Outro Borges”

Melhor Ator Coadjuvante em Peça de Teatro



Caio Paduan – “Palhaços” (Vencedor)

Elias Andreato – ‘Primeiro Hamlet”

Júlio Oliveira – “The Boys in the Band – Os Garotos da Banda”

Marcelo Ullmann – “O nome do Bebê”

Zé Carlos Machado – “Tio Vânia”

Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro



Camila Czerkes – “Tio Vânia”

Fernanda Vasconcellos – “Sra. Klein”

Kika Kalache – “Sra. Klein” (Vencedora)

Luciana Carnieli – “Primeiro Hamlet”

Walderez de Barros – “Tio Vânia”

Melhor Ator em Peça de Teatro



Brian Penido Ross – “Tio Vânia” (Vencedor)

Chico Carvalho – “Primeiro Hamlet”

Ernani Moraes – “Órfãos”

José Rubens Chachá – “Palhaços”

Marco Nanini – “Traidor”

Melhor Atriz em Peça de Teatro



Ana Beatriz Nogueira – “Sra. Klein”

Anna Cecilia Junqueira – “Tio Vânia”

Bianca Bin – “O Nome do Bebê”

Helô Cintra Castilho – “O Outro Borges”

Noemi Marinho – “O Vazio na Mala” (Vencedora)

Melhor Peça de Teatro



“O Vazio na Mala” – Culturas em Movimento – Coletivo Artístico e Produção Cultural e SESI – SP (Vencedor)

“Gostava Mais dos Pais” – Expressão Piccolo Produções

“Primeiro Hamlet” – BF Produções

“Sra. Klein” – Trocadilhos 1000 Produções Artísticas

“Tio Vânia” – Grupo Tapa

“Traidor” – Pequena Central

“Órfãos” – Palavra Z e Gaulia Teatro



