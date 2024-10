Padre Marcrelo Rossi mostra mudanças em seu corpo após tratar depressão - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024 09:53 | Atualizado 31/10/2024 09:55

Rio- Padre Marcelo Rossi, 57 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar o antes e depois das mudanças do seu corpo durante e após tratar um quadro de depressão. Em 2016, o religioso estava bem magro por conta do problema de saúde.

fotogaleria

"Amados, depressão não é frescura! Mas tem cura, glória a Deus. Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial", escreveu ele na legenda da postagem do Instagram, nesta quinta-feira (31).

Com o passar dos anos, o padre passou a se dedicar aos treinos de musculação e atualmente exibe o corpo musculoso. "A alegria do Senhor é nossa força. Tem coisas que tem que ver pra crer! Marquem as pessoas que vocês conhecem que estão passando por depressão", concluiu.

"Essa foto é impressionante! Que Deus sempre te proteja", escreveu uma seguidora. "Só quem passa, sabe o que é, uma dor na alma...Parabéns padre Marcelo por ter vencido a depressão e ser exemplo de superação para todos nós", disse outra internauta.