MC LomaReprodução do Instagram

Publicado 31/10/2024 09:56

Rio - MC Loma, de 22 anos, foi hospitalizada após sentir fortes dores nas costas. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, na madrugada desta quinta-feira (31), a artista deu detalhes do ocorrido e disse que aguardava o resultado de alguns exames.

"Gente, meu presente de aniversário que eu esqueci de me presentear, mas meu corpo fez isso. Estou no hospital, estava com uma dor absurda nas costas, começou levinha, bem fininha... mas foi aumentando. Vomitei, não conseguia ficar parada, quieta. Parecia uma doida. Ficava me contorcendo. Agora estou aqui esperando o resultado. Fiz exame e pode ser que seja uma pedrinha no rim", explicou.

Nesta quarta (30), Loma celebrou mais um ano de vida. Ela mostrou que banhou uma bolsa de grife que custa mais de R$ 10 mil, da amiga Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração.