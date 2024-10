’Seguimos suspirando’, dizem Thais Fersoza e Michel Teló sobre renovação de votos no Cristo Redentor - Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2024 10:57

Rio - Thais Fersoza , de 40 anos, e Michel Teló, de 43, compartilharam em uma publicação conjunta no Instagram, na manhã desta quinta-feira (31), novos registros da renovação de votos pelos 10 anos de casamento, que aconteceu em outubro deste ano . O casal falou sobre os sonhos realizados, da família construída e afirmaram que 'seguem suspirando' ao relembrarem a cerimônia que aconteceu aos pés do Cristo Redentor."Outubro de 2024... não temos palavras para descrever tamanha emoção e gratidão! Nem nos nossos melhores sonhos podíamos imaginar viver algo tão mágico! Exatamente 10 anos depois (casamos 14/10/2014) renovamos nossos votos da forma mais especial que poderia existir. Com nossos 2 maiores sonhos realizados... nossos filhos, nossa família formada, fortalecida e abençoada por Deus!", iniciou o texto.

"Na presença dos nossos pais, irmãos, familiares e amigos muito queridos que de alguma forma fazem parte desses 12 anos que estamos juntos, com padre Aldir, nosso amigo especial, aos pés do Cristo e ao ar livre com céu aberto, lá em cima. Momentos que vão ficar pra sempre no nosso coração e nossa memória. Daqueles que fazem a gente perder o ar só de lembrar. Por aqui seguimos suspirando e revivendo cada detalhe. Deus, obrigada por nos permitir viver momentos assim", finalizou.