Lexa anuncia que está grávidareprodução Instagram

Publicado 31/10/2024 14:46 | Atualizado 31/10/2024 14:47

Rio - Na tarde desta quinta-feira (31), a cantora Lexa emocionou seus seguidores ao anunciar que espera seu primeiro filho com o noivo, o ator Ricardo Vianna. A notícia foi compartilhada em suas redes sociais com um relato sensível sobre o sonho de ser mãe e a felicidade com a chegada do bebê.