Juliana Paiva e o namorado Danilo Partezani - Reprodução/Instagram

Juliana Paiva e o namorado Danilo Partezani Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024 15:35

Rio - Juliana Paiva, de 31 anos, usou as redes sociais para celebrar o aniversário de 2 anos de namoro com o construtor Danilo Partezani. A atriz compartilhou um registro com o amado junto com uma declaração de amor, nesta quinta-feira (31).

fotogaleria "Dois anos de nós 2! Que a magia permaneça, que a admiração, o amor, a diversão, o chamego e o respeito continuem caminhando com a gente para irmos muito mais longe! Meu amor, meu parceiro de todas as horas, que delícia dividir a vida com você! Meu coração se alegra com as possibilidades de tudo o que temos pela frente! Conte sempre comigo! Te amo", escreveu.