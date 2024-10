Daniel Erthal - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2024 16:13 | Atualizado 31/10/2024 16:21

Rio - O ator Daniel Erthal, que ganhou fama como galã na novela "Malhação", fez barulho no início deste ano ao aparecer nas redes sociais vendendo cervejas pelas ruas de Copacabana. Agora, ele embarca em uma nova fase, investindo aproximadamente R$ 100 mil para abrir um bar próprio. Localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o estabelecimento tem previsão de inauguração até novembro e se chamará "Birosca – Ilha da Sede".





Nas redes, Daniel compartilha a evolução do bar, mostrando a obra e a preparação para o novo empreendimento. Ele mantém o tom motivador, dividindo suas reflexões com os seguidores. “Um passo de cada vez, obrigado Deus por me mostrar um mundo de oportunidades. A Ilha da Sede vai ganhar um lugar no seu coração e garganta”, disse Erthal em uma publicação recente.



De ambulante a empreendedor

Desde que decidiu trabalhar como vendedor ambulante, a rotina de Erthal incluiu carregar toneladas de gelo e caixas de cerveja pelas ruas, sempre atento aos fiscais. No entanto, após ter o carrinho de ambulante apreendido em Copacabana, ele buscou outras saídas. O ponto em frente ao Estádio Nilton Santos se tornou sua base temporária nos dias de jogo. Mas, com o novo bar prestes a ser inaugurado, ele deixa a venda ambulante para se tornar empresário.



O bar promete ser um novo ponto de encontro em Botafogo. "Faça tudo que puder, não delegue nada, principalmente no início como eu. Só assim você sabe o valor de cada um", afirmou o ator em outra publicação. Daniel não esconde o entusiasmo e a vontade de criar um espaço que traga novas experiências para seus clientes.



Daniel Erthal passa a conciliar a imagem de influenciador digital com a de empresário. A experiência acumulada nas ruas contribui para o novo negócio e traz autenticidade ao projeto. Em breve, seus seguidores e o público do Rio poderão conferir de perto a "Birosca – Ilha da Sede" e acompanhar mais uma fase de sua trajetória.