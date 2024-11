Katy Perry - Reprodução / Instagram

Rio - Katy Perry, de 40 anos, está empolgada com sua volta ao Brasil. Após brilhar no palco do Rock in Rio 2024, a cantora será a grande atração do festival The Town 2025 , em São Paulo. Durante recente entrevista no México, a artista mostrou mais uma vez seu carinho especial pelo público brasileiro.

"Meus fãs mexicanos estão, realmente, lá em cima, tipo no top 3 de melhores fãs. Quer dizer, eu sei que, por exemplo, Brasil... vocês sabem, né? O Brasil é o Brasil! Mas, depois do Brasil, os fãs mexicanos também são tão solidários e dedicados, vocês escrevem tanto pra mim", disse.

A estrela pop será a grande headliner do The Town, que acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos. Ela sobre ao Palco Skyline no dia 14 de setembro. Com o novo álbum, 143, e os grandes hits da carreira.

