Katy Perry é a primeira atração confirmada no The Town 2025Reprodução/Instagram

Publicado 12/11/2024 22:50

Rio - Katy Perry é o primeiro nome confirmado no The Town em 2025. A segunda edição do festival ocorrerá nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A cantora de 40 anos será a atração principal do Palco Skyline no último dia de evento.

fotogaleria A artista norte-americana retornará ao Brasil após apresentação no Rock in Rio, em setembro. Na ocasião, Katy Perry apresentou canções de seu sexto álbum, chamado "143", e que foi lançado no mesmo dia de seu show no festival.