Olivia Rodrigo - Reprodução / Instagram

Olivia Rodrigo Reprodução / Instagram

Publicado 12/11/2024 20:07 | Atualizado 12/11/2024 20:09

Rio - Olivia Rodrigo, ícone da música pop, anunciou, nesta terça-feira (12), que virá ao Brasil com a turnê "GUTS: Spilled". A jovem desembarca em Curitiba no dia 26 de março de 2025, para um show no Estádio Couto Pereira. Logo depois, a cantora se apresentará em São Paulo, no festival Lollapalooza, no dia 28 de março.



fotogaleria



Os fãs poderão garantir os ingressos para o show em Curitiba a partir do dia 14 de novembro, às 10h online e às 11h na bilheteria oficial. Os preços partem de R$ 210, e será possível parcelar as compras em até 3x sem juros. A venda será realizada pela plataforma Ticketmaster , com opção de compra na bilheteria oficial para aqueles que desejarem adquirir os ingressos sem taxa de serviço.

Essa será a primeira vez que Olivia realiza shows em estádios no Brasil. O show de abertura será comandado por St. Vincent.



Confira os preços:



Pista Premium: R$ 950 (inteira) e R$ 475 (meia-entrada)

Pista: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada)

Cadeira Social Inferior: R$ 550 (inteira) e R$ 245 (meia-entrada)

Cadeira Social Superior: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada)

Cadeiras Mauá: R$ 740 (inteira) e R$ 370 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia-entrada)