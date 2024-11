Atriz explicou motivo de ainda não ter filhos - Reprodução/Instagram

Atriz explicou motivo de ainda não ter filhos Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2024 16:45

Rio - Mariana Rios abriu a caixinha de perguntas do Instagram e respondeu o questionamento de um internauta sobre ainda não ter filhos. Atualmente, a atriz vive um relacionamento com o economista Juca Diniz.

fotogaleria "Eu tenho 39 anos e ainda não tenho filhos… Eu recebo muito essa pergunta. Por quê? Primeiro porque eu acho que filho é o projeto mais especial na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher e querer ter um filho é diferente de querer engravidar", explicou.

Ela também comentou as imposições sociais em torno da maternidade. "Querer ser mãe é diferente de querer engravidar. É muito mais abrangente e expansivo o fato de uma mulher tomar a decisão de ser mãe e como tudo na minha vida, eu faço tudo com cuidado, sem pressão, com dedicação e amor, e isso não seria diferente".