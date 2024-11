Vanessa Giácomo - Reprodução Instagram

Vanessa Giácomo Reprodução Instagram

Publicado 22/11/2024 16:46

Rio – Vanessa Giácomo, de 41 anos, curtiu um dia de cachoreira e compartilhou os momentos de lazer com os internautas através do Instagram, nesta sexta-feira (22). Nas imagens, a atriz aparece de maiô preto enquanto se refrescava no local. "Só momentos especiais", escreveu na legenda.

fotogaleria

Giácomo recebeu diversos elogios de seguidores. "Você é maravilhosa", disse um. "Linda e que pezinho lindo", afirmou outro. "Fotos lindas", comentou mais um fã.



Vanessa é mãe de três filhos, Maria Dioguardi, de 9 anos, do casamento atual com o empresário Giuseppe Dioguardi, Moisés, de 13 anos, e Raul, de 16, frutos do antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira.