Eliana ganha surpresas de aniversário nos bastidores do 'Saia Justa'Reprodução / Instagram

Publicado 22/11/2024 14:19

Rio - Eliana foi surpreendida na quinta-feira (21) com comemorações antecipadas do aniversário de 52 anos, celebrado nesta sexta-feira (22). Durante os bastidores do "Saia Justa", no GNT, Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista organizaram uma festinha com bolo. O momento divertido, registrado pela apresentadora nas redes sociais, arrancou risadas das colegas ao tentarem pronunciar seu sobrenome, Michaelichen.



"Ontem foi dia de comemorar meu aniversário antecipado lá no Saia [Justa], com direito a bolo e boas risadas com Tati, Rita e Bela Gil tentando acertar meu sobrenome. Não é fácil não, gente! Quem acertaria?", escreveu Eliana na legenda.



A celebração não parou por aí. Nos stories do Instagram, a loira mostrou a surpresa preparada pela equipe do The Masked Singer Brasil, programa que ela apresentará em 2025. A produção decorou o ambiente com fotos da apresentadora, balões e outro bolo.