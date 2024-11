Filha de Daniel, Lara faz festa de 15 anos e dança valsa com o cantor - Reprodução / Instagram

Publicado 22/11/2024 12:24

Rio - Lara, a filha mais velha do cantor Daniel, celebrou os 15 anos com um festão no interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira (21). O sertanejo dançou valsa com a filha no evento e emocionou os convidados.



A jovem só faz aniversário no dia 27 de novembro, mas a comemoração foi antecipada. Os convidados foram orientados a usarem roupa branca. Já a aniversariante usou dois vestidos, um rosa longo e um dourado mais curto.



Casado há 14 anos com Aline de Pádua, o casal também é pai de Luiza, de 12 anos, e Olívia, de 2.