Na Tailândia, Larissa Manoela e André Luiz posam juntinhos em praia - Reprodução / Instagram

Na Tailândia, Larissa Manoela e André Luiz posam juntinhos em praiaReprodução / Instagram

Publicado 22/11/2024 11:46

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, e André Luiz Frambach, de 27, seguem em viagem pela Tailândia onde a atriz foi pedida em casamento novamente . Através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (22), o casal compartilhou novos registros e trocaram declarações apaixonadas."Curtindo o paraíso com o amor da minha vida", escreveu a atriz na legenda da publicação. André também reafirmou o seu amor, citando um trecho da música "Deixa o Amanhã pra Amanhã", de Gabriel Elias e Melim. "Deixa o amanhã pra amanhã e me beija agora, pra vida toda e além… eu te amo, e tudo com você fica mais lindo do que realmente já é", declarou.

fotogaleria

Nas duas publicações, o casal mostrou compilados de fotos num cenário paradisíaco, em uma praia nas Ilhas Phi Phi, um do destinos mais conhecidos da Tailândia. Eles aproveitaram o passeio com banho de mar, passeio de barco e muito chamego.As publicações encantaram internautas e famosos. "Seus lindos", comentou o ator Marcos Veras. "Esse lugar é demais! E vocês estão lindos", elogiou o ex-BBB Eliezer. Dani Calabresa e Maisa comentaram "emojis" com coração. "Uma foto mais linda que a outra", expressou uma usuária das redes sociais.No último domingo (17), André surpreendeu Larissa durante um festival de lanternas e a pediu em casamento novamente. Eles também compartilharam o momento romântico nas redes sociais.Juntos desde 2021, o casal oficializou a união , no dia 17 de dezembro do ano passado, em uma cerimônia intimista. Na ocasião, a atriz caminhou sozinha até o altar. As cores predominantes da decoração eram branco e verde.