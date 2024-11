Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e André Luiz FrambachReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2024 10:03 | Atualizado 19/11/2024 10:04

Rio - Larissa Manoela, 23 anos, e André Luiz Frambach, 27, curtem uma nova lua de mel na Tailândia para celebrar os 11 meses de casamento. A atriz compartilhou o álbum da viagem com os fãs no Instagram, nesta terça-feira (19) e também tem postado nos Stories vídeos de alguns momentos.

fotogaleria

"Descrever todos esses momentos? Ainda que eu consiga em palavras jamais será como viver pra saber. E eu sei muito", escreveu ela na legenda da publicação.

"Você está radiante', disse um seguidor. "Viva muito e volta pra contar pra gente", comentou uma fã.

Na postagem, Larissa colocou fotos tiradas no jantar em que foi pedida novamente em casamento pelo marido. Ela também mostrou imagens de biquínis feitas no hotel onde estão hospedados e momentos românticos do casal.