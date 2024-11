Maiara e Maraisa em shopping na Barra da Tijuca - Edson Douglas | AgNews

Publicado 19/11/2024 21:47 | Atualizado 19/11/2024 21:53

Rio - Nesta terça-feira (19), Maiara e Maraisa foram fotografadas em um shopping na Barra da Tijuca. As gêmeas interagiram com bom humor ao notarem a presença do fotógrafo, arrancando sorrisos e fazendo brincadeiras enquanto estavam acompanhadas por Filipe Risse e Wander Oliveira, profissionais do escritório que gerencia a carreira da dupla.