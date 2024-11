Luciana Gimenez mostra barriga definida e revela rotina de cuidados - Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez mostra barriga definida e revela rotina de cuidados Reprodução / Instagram

Publicado 19/11/2024 17:55 | Atualizado 19/11/2024 18:02

Rio - Luciana Gimenez, de 55 anos, surpreendeu os seguidores ao mostrar a boa forma física nas redes sociais, nesta terça-feira (19). A apresentadora, que mantém uma rotina rigorosa de cuidados, contou detalhes sobre como mantém o corpão.

fotogaleria

"Todo mundo pergunta como eu faço para ficar com o corpo em cima... Eu faço tudo! Academia, alimentação balanceada, tratamentos e até procedimentos estéticos. Eu espeto com agulha, faço tudo!", revelou.



Durante uma viagem recente a Nova York, nos Estados Unidos, Luciana realizou um tratamento facial conhecido como PRP (Plasma Rico em Plaquetas), que promove a regeneração da pele. "Acabei de fazer PRP no rosto. Está meio vermelhinho, mas deu tudo certo. Saio daqui com o meu plasma e plaquetas. Para o meu aniversário, carinha de vinte!", brincou ao mostrar os primeiros resultados do procedimento.