Rio - Jojo Todynho compartilhou detalhes sobre a nova rotina de seu filho adotivo, Francisco. A artista falou sobre a decisão de manter o menino vivendo no exterior e explicou como está organizando a vida do pequeno, que conheceu durante uma viagem a Luanda, Angola, no ano passado.

Jojo contou que Francisco permanecerá fora do Brasil, onde dará continuidade aos estudos em uma escola particular em Angola. A decisão, segundo ela, considera tanto o cenário atual do país quanto sua vida pública. “Já decidi a vida dele. Vou manter ele lá fora, custeando a vida dele até terminar a faculdade. Ele vem para o Brasil nas férias e vai viajar comigo”, disse. A família biológica do menino também seguirá participando de sua vida, mantendo o vínculo afetivo com ele, explicou a cantora com exclusividade ao jornalista Leo Dias.



Para o futuro, os planos são claros. Depois de completar 14 anos, Francisco deve estudar em Portugal, em uma escola preparatória para ingressar na faculdade. “Já resolvi a vida dele”, afirmou. A carioca destacou a importância de evitar que o filho enfrente a superexposição inerente à sua vida artística. "É uma responsabilidade muito grande porque ele vai viver dentro de uma exposição que ele não pediu. Porque a minha vida é muito exposta e eu tenho que ter a sensibilidade de não expor ele", desabafou.



Jojo também revelou que o processo de documentação dos vistos brasileiro e americano de Francisco já está em andamento, o que ampliará suas oportunidades no futuro. Ao ser questionada se pretende engravidar, Jojo não hesitou em demonstrar seu desejo. "Ah, eu gosto de criança", afirmou. A artista refletiu ainda sobre os impactos da gravidez em seu corpo e como encararia as mudanças hormonais. Em tom descontraído, declarou: "Grávida fica mais sensível mesmo. Eu acho que vou ficar um mel".