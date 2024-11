Duda Reis - reprodução Instagram

Duda Reis reprodução Instagram

Publicado 19/11/2024 15:54

Rio - Duda Reis, influenciadora digital, compartilhou nesta terça-feira (19) novos registros da reta final de sua gravidez. Em um post no Instagram, ela exibiu o barrigão de oito meses de gestação em um ensaio ao ar livre. De biquíni rosa, Duda posou em diversas fotos e celebrou o momento. "Curtir os dias de sol com muito estilo e conforto do lado da minha princesa", escreveu na legenda.