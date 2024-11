Mell Muzzilo e Marcello Melo Jr. de mãos dados no lançamento da 3ª temporada de 'Arcanjo Renegado' - Victor Chapetta/Agnews

Mell Muzzilo e Marcello Melo Jr. de mãos dados no lançamento da 3ª temporada de 'Arcanjo Renegado'Victor Chapetta/Agnews

Publicado 19/11/2024 13:09

Rio - A atriz Mell Muzzillo, de 19 anos, compartilhar uma mensagem especial para celebrar o aniversário do namorado, Marcello Melo Jr., que completou 37 anos, nesta terça-feira (19). O casal, que se conheceu durante as gravações do remake de "Renascer", da Globo, assumiu o relacionamento publicamente após meses de especulações sobre um possível romance.



fotogaleria

"Feliz aniversário amor meu! Que a vida siga sendo doce... te celebro, te admiro e te amo!", escreveu a artista nas redes sociais.



Mell ainda postou uma foto ao lado de Marcello. No clique, os dois aparecem sorrindo, iluminados pela luz do sol.