Bruna Biancardi via storiesReprodução Instagram

Publicado 19/11/2024 12:03

Rio – Bruna Biancardi, 30 anos, contou detalhes do processo de desmame da sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, 32. A influenciadora digital relatou pelo Instagram Stories, nesta última segunda-feira (18), que organizou uma rotina de alimentação para que a bebê deixasse de mamar em seu peito, e aproveitou para agradecer as dicas de seguidores.



"Vim agradecer a vocês pelas dicas de desmame. Hoje foi o primeiro dia que a Mavie não mamou no peito nenhuma vez. Coloquei em prática o que vocês me falaram dela ter uma rotina muito certinha de horários e comidinhas", declarou.



Bruna explicou que a filha sempre teve dificuldades em aceitar a mamadeira. "Ela demorou quase oito meses para pegar mamadeira. Na primeira vez, até para tomar água, foi difícil. A Mavie não aceitava o bico. Agora, ela até pega, mas não é aquela coisa de: 'Ah, viu uma mamadeira e pega'. Às vezes ela toma com mais facilidade, às vezes ela não quer. E hoje ela tomou super bem, e tomou comigo, o que não acontecia", relatou.



A influenciadora afirmou ainda que pretende continuar amamentando de madrugada. "Então foi ótimo. De madrugada, vou amamentar ela. Quero tirar pelo menos durante o dia, e manter alguns dias durante a madrugada, para ver como vai ser".