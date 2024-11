Mariana Goldfarb fala sobre traumas de um relacionamento do passado - Reprodução/Youtube

Publicado 19/11/2024 08:47

Rio - Mariana Goldfarb, 34 anos, relembrou os traumas que um ex-relacionamento lhe provocaram e disse que se sentia sozinha e isolada de outras pessoas neste período. Sem citar nomes, a ex-mulher de Cauã Reymond, de quem se separou em abril do ano passado, citou que sofreu manipulações.

"Era tão infernal a tortura psicológica, os tratamentos de silêncio eternos, aquela confusão mental, as noites sem dormir, o olho tremendo, o cabelo caindo... Você não pensa em mais nada, o seu dia é 100% tomado em como fazer aquilo parar e fazer aquela pessoa te amar de novo", desabafou em entrevista ao podcast Bom Dia, Obvious, de Marcela Ceribelli. "Era tão infernal a tortura psicológica, os tratamentos de silêncio eternos, aquela confusão mental, as noites sem dormir, o olho tremendo, o cabelo caindo... Você não pensa em mais nada, o seu dia é 100% tomado em como fazer aquilo parar e fazer aquela pessoa te amar de novo", desabafou em entrevista ao podcast Bom Dia, Obvious, de Marcela Ceribelli.

A modelo disse que vivia pedindo desculpas o tempo todo para o parceiro. "Eu não me reconheço, o que me salvou foi escrever, sempre foi um mecanismo meu de expurgar aquilo. Tenho muita coisa escrita dessa época, me ajudava a entender um pouco o que estava acontecendo, junto com a analise", completou.

Mariana contou que sempre foi uma mulher que falou e com as pessoas próximas ela desabafa sobre o que acontecia. "Perdi grandes amizades, é uma das milhares de formas de manter a pessoa sob controle é o isolamento, é uma das táticas. Você não consegue enxergar o nível de perversão, é um nível muito alto, não é para amadores".

Ela ainda alertou outras mulheres a ficarem atentas aos sinais de que estão em um relacionamento abusivo. "O desconforto constante, a sensação de não saber a realidade, acho que vai dando uma angústia. Lembro de estar muito angustiada, de não ter respostas, de não entender o porquê das explosões. É nisso que a gente tem que prestar atenção, nos gritos, na bateção de porta, em jogar alguma coisa na sua direção."