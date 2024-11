Preta Gil curte passeio em shopping depois de alta hospitalar

Rio - Preta Gil, de 50 anos, aproveitou um passeio no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (18). De calça jeans e cropped vermelho, a cantora posou sorridente para os fotógrafos que estavam no local.

"Estou no Rio, na minha casa, ficarei aqui nos próximos dias e no dia 26 faço novos exames para uma reavaliação de como está, como foi, como meu corpo respondeu à quimioterapia e quais são os próximos passos no tratamento. Assim que souber vou vir aqui contar para vocês, como sempre fiz".

