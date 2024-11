Gaby Amarantos - reprodução Instagram

Gaby Amarantosreprodução Instagram

Publicado 18/11/2024 18:39

fotogaleria

Rio - Nesta segunda-feira (18), Gaby Amarantos publicou em seu Instagram uma série de fotos que chamaram atenção. Após revelar que perdeu 25 kg, a cantora apareceu de topless, usando um biquíni verde e imersa na natureza da Amazônia Paraense. "Vivendo a liberdade de estar feliz comigo e experimentar o que antes eu não tinha coragem. Fazer tudo o que desejo e investir em mim mais e mais", escreveu na legenda.A artista destacou o significado especial do momento ao se referir à sua conexão com o ambiente natural. "Que sorte eu tenho de ser da floresta, que bênção é poder sorrir abraçada pelo rio, que luxo poder sentir o dourado do sol na pele e viver com o vento a secar os cabelos na certeza de que o universo (que é manifestação do amor de Deus) me presenteia com o extraordinário!", completou.Os registros geraram reações diversas entre os seguidores. Muitos elogiaram a liberdade e a autoestima transmitidas por Gaby: "A mulher livre não quer guerra com ninguém" e "Sorriso de quem batalhou muito pra estar onde queria", disseram alguns.Por outro lado, a exposição também foi questionada: "Qual a necessidade? Tá gata. Mas qual a necessidade dessa exposição assim, gente?", comentou uma seguidora. Outro seguidor relembrou o debate sobre padrões de beleza: "Mas não era maneiro ser gorda?".