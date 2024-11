Eliezer ensina Lua a nadar - reprodução Instagram

Publicado 18/11/2024 18:07

Rio - Na manhã desta segunda-feira (18), Eliezer, ex-BBB, viveu mais um momento fofo com a filha Lua, de 1 ano. A pequena aprendeu a bater pernas e mergulhar com o pai na lagoa artificial da casa onde a família mora. A cena foi registrada por Viviane Di Felice, sogra de Eliezer e mãe de Viih Tube, que está auxiliando nos cuidados do recém-nascido Ravi.

Lua conhece o irmão e se adapta à nova rotina

A chegada de Ravi trouxe novos desafios e descobertas para a família. Momentos simples, como nadar com Lua, têm ganhado significado especial para Eli, que busca equilibrar os cuidados com os dois filhos. Lua teve o primeiro contato com Ravi ainda no hospital, logo após o nascimento. A chegada de Ravi trouxe novos desafios e descobertas para a família. Momentos simples, como nadar com Lua, têm ganhado significado especial para Eli, que busca equilibrar os cuidados com os dois filhos. Lua teve o primeiro contato com Ravi ainda no hospital, logo após o nascimento.

Eli compartilhou nas redes sociais momentos carinhosos entre os irmãos e falou sobre as diferenças na paternidade. “É totalmente diferente. A Lua, quando chorava, a gente não conseguia identificar que era fome. Agora, a gente já entende o choro e sabe que ele está com fome”, explicou.



Eliezer destacou o papel fundamental da sogra nesse período. “A mãe da Viih está com a gente. É a pessoa que a Viih mais confia e é uma grande aliada”, afirmou. Viih Tube, que passou por complicações no pós-parto e chegou a ficar na UTI, recebeu alta hospitalar no sábado (16) e segue em recuperação em casa.