Marina Moschen e Emília Sauaia - reprodução Instagram

Marina Moschen e Emília Sauaiareprodução Instagram

Publicado 18/11/2024 17:29 | Atualizado 18/11/2024 18:41

Rio - A atriz Marina Moschen publicou um álbum de fotos, nesta segunda-feira (18), registrando um dia de mudanças ao lado da namorada, Emília Sauaia. Nas imagens, as duas aparecem organizando caixas e comprando itens para a nova casa, revelando um pouco da rotina do casal.

fotogaleria

Marina e Emília estão juntas desde 2021 e preferem manter a vida pessoal reservada. Embora não tenham confirmado se estão morando juntas, o post deu um raro vislumbre do relacionamento. As fotos publicadas incluem momentos como o casal sentado no chão de um apartamento vazio, além de um passeio ao supermercado, onde aparecem com um carrinho cheio de itens para a casa. A postagem gerou repercussão positiva entre os seguidores, que comentaram mensagens de apoio e carinho.