Rio - Nesta segunda-feira (18) Maria Cândida compartilhou uma reflexão sobre a aceitação do corpo nas redes sociais. Aproveitando dias em Jericoacoara, no Ceará, ela destacou a importância de valorizar o físico como ele é.

"53, corpo real com celulites, flacidez, uns quilos a mais… Feliz por estar viva e usar esse corpo como instrumento para visitar lugares incríveis como estou agora", iniciou a jornalista.



Maria Cândida enfatizou como mulheres maduras podem se beneficiar ao desenvolver uma boa relação com o corpo. "A aceitação dos nossos corpos, mulheres maduras, é muito importante até para mudar, melhorar, dar aquele retoque que te fará ainda mais feliz. Mas enquanto a gente não se alinha com o que é nosso, para vivenciar as experiências aqui na Terra, fica difícil", explicou.



Ela também ressaltou que mudanças podem acontecer, mas sem pressa ou pressão. "Claro que seria legal fortalecer mais as pernas e perder uns quilinhos. E vou! Mas essa é apenas a trajetória e pode levar meses ou anos. Não é mais a loucura do projeto verão de perder 20 quilos em 5 dias", comentou.



A apresentadora refletiu sobre sua jornada pessoal para superar inseguranças. Segundo ela, aos 30 e 40 anos, costumava evitar situações que expusessem seu corpo, como entrar na água de biquíni. Hoje, o cenário mudou. "Sinto que não faz sentido eu me criticar sem parar… Vamos viver com gratidão ao que nos foi dado com amor e tudo vem… até o que sempre pareceu tão difícil", concluiu.