Melchiades Filho e Renata Lo PreteReprodução/Instagram

Publicado 18/11/2024 15:50 | Atualizado 18/11/2024 18:44

Rio - Renata Lo Prete compartilhou uma foto do marido, Melchiades Filho, em comemoração ao aniversário do jornalista, celebrado nesta segunda-feira (18). Discreta com a vida pessoal, a âncora do "Jornal da Globo" ainda fez uma declaração para o companheiro.

fotogaleria "Hoje é o dia da pessoa que, ao nascer, engoliu uma bússola, e desde então, tem compartilhado generosamente com a família, amigos e uma legião de colegas de trabalho o seu extraordinário senso de direção e propósito de vida. Felicidades para ti. Viva você! Lucky me [sorte a minha]", escreveu.

O marido da apresentadora ganhou felicitações nos comentários da postagem. "Uhuuuu!!! Parabéns", desejou Ana Paula Araújo. "Viva", escreveu Cesar Tralli. "Grande Melchiades Filho. Tudo de melhor no seu dia! Forte abraço, meu amigo", desejou Gerson Camarotti.