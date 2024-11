Davi Brito esclareceu sua versão para os seguidores do Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 18/11/2024 14:52

O ganhador do BBB 24, Davi Brito, postou um vídeo nos stories de seu Instagram de um homem esquiando com a bandeira do Chile. Entretanto, o país, que fica localizado no hemisfério sul, está na primavera, e não apresenta neve. Após ser "desmascarado" nas redes sociais, ele se pronunciou. "Em momento nenhum eu disse que estava esquiando", afirmou.

FAMOSOS: Davi Brito, vencedor do BBB 24, postou stories fingindo estar esquiando na neve no Chile.



No entanto, internautas notaram inconsistências: o Chile não registra neve em novembro, e o reflexo de uma televisão foi identificado no vídeo. pic.twitter.com/UZPtgOeb9u — CHOQUEI (@choquei) November 17, 2024



Em redes sociais como o X, antigo Twitter, usuários mencionaram o "reflexo da televisão" na filmagem do influenciador. Alguns defenderam o ex-BBB. "Ele claramente postou que não havia neve no Chile e deu detalhes dos passeios que fez."

O Davi indignado porque foi pego no pulo com o vídeo do cara esquiando: "Em nenhum momento, seus fofoqueiros, eu disse que era eu esquiando!" pic.twitter.com/oXU0jHd0UV — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 18, 2024

Entre os stories divulgando casas de apostas, Davi explicou a confusão. "Eu simplesmente postei um vídeo da internet, que gravei e coloquei uma música. Em momento nenhum falei que tinha neve no Chile e que eu estava esquiando."

Ele esteve no país recentemente, explicou que não chegou a ver neve, mas que pretendia voltar. "Era meu sonho ir para o Chile e esquiar na neve, mas não tinha neve. O que fiz? Gravei um vídeo [de uma terceira pessoa] em um restaurante e postei."