Sônia Lima e o namorado FlávioReprodução/Instagram

Publicado 18/11/2024 10:13 | Atualizado 18/11/2024 10:14

Rio - Sônia Lima, 65 anos, jurada do Programa do Ratinho, do SBT, postou uma foto romântica ao lado do namorado, o empresário Flávio Henrique e ganhou uma declaração apaixonada no Instagram, nesta segunda-feira (18).

"Assim terminamos nosso fim de semana.. Recarregamos, que nossa semana seja cheia de boas novas", escreveu ela na legenda da foto tirada na Represa Jaguari, interior de São Paulo.

"Com você, meu amor, uma paisagem vira quadro … Obrigado por sempre estar ao meu lado em todos os momentos… Te amo para todo sempre", comentou Flávio na postagem.

Casamento com Wagner Montes

Sônia Lima foi casada por mais de 30 anos com o apresentador Wagner Montes, que morreu em janeiro de 2019. Os dois se conheceram no júri do programa "Show de Calouros", apresentado por Silvio Santos, e começaram a namorar em agosto de 1987.

Uma seguidora comentou ao ver a foto de Sônia com o namorado. "Já esta namorando?". Em pouco tempo, vários fãs defenderam a jurada do SBT.

"Nossa, faz tempo. Vida que segue. Merecemos ser feliz. A vida é curta", disse uma delas.

"Ela tá sim. Sabe por que? Ela está usando o tempo da vida dela pra ser feliz, ao invés de estar se incomodando com o tempo da vida dos outros. Ela e o Wagner tiveram uma linda história que todo mundo já conhece. Ele descansou, mas a vida continua,e a Sônia merece continuar aqui nesse plano vivendo o melhor dessa vida", respondeu outra segudioraa..