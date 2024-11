Famosos curtem shows no navio de Zezé Di Camargo

Rio - Vários famosos curtiram a segunda noite no navio de Zezé Di Camargo, neste domingo (17). O evento foi marcado por shows de duplas sertanejas conhecidas pelo público, como César Menotti & Fabiano e Victor & Léo.



O anfitrião não se apresentou dessa vez, mas aproveitou a festa country ao lado da mulher, Graciele Lacerda, que está grávida da primeira filha do casal, que se chamará Clara. Através do Instagram, ele compartilhou fotos e se declarou para as duas. "Meus amores", escreveu.



A filha mais velha de Zezé, Wanessa Camargo marcou presença ao lado do namorado, Dado Dolabella. Silvia Abravanel posou para fotos com o noivo, o cantor Gustavo Moura, dupla de Rafael. Outro casal que também foi clicado juntinho foi a ex-BBB Jaquelline Grohalski com o novo namorado, Alfredo Fonseca.

A modelo Tati Minerato e Margareth Serrão, mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca, também estiveram presentes. A viagem, que iniciou neste sábado (16) , dura até o dia 19 de novembro, passando por Angra dos Reis e Búzios.

