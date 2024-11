Jojo Todynho - reprodução Instagram

Jojo Todynhoreprodução Instagram

Publicado 18/11/2024 20:54 | Atualizado 18/11/2024 20:57

Rio - Jojo Todynho anunciou que não pretende seguir carreira política, descartando a ideia de se candidatar nas eleições de 2026. A influenciadora, que havia feito essa declaração em um momento de emoção, explicou sua decisão. “Na hora da fúria eu falei: ‘É, vou me candidatar’. Depois eu pensei: ‘Po**a nenhuma!’”, afirmou.

fotogaleria

Durante entrevista ao portal Leo Dias Jojo justificou que sua escolha foi motivada pelo desejo de manter sua paz diante de um cenário político polarizado e da constante distorção de suas falas. A influenciadora reconheceu que a divisão social no país influenciou sua decisão. “Hoje vivemos uma população muito dividida. Tudo o que falo é tirado de contexto para encaixar em narrativas. Não quero perder a paz que ainda tenho para lutar por algo em que não serei valorizada”, disse.Jojo também destacou que sua vida pública sofreu mudanças significativas desde que expressou posicionamentos políticos. Em 2023, Jojo se envolveu na campanha de João Branco, seu pai de consideração, que concorreu a vereador no Rio de Janeiro. Apesar do apoio, João não se elegeu, recebendo cerca de 3,8 mil votos.Desde que declarou ser conservadora e de direita, Jojo enfrentou reações negativas, incluindo a perda de contratos publicitários, exclusões de projetos e críticas intensas. “Até eu começar a me posicionar, eu era a melhor pessoa do mundo. Quando comecei a falar o que eu penso, virei vagabunda, bandida”, desabafou.