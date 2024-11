Fernanda Torres - The Academy/Sami Drasin

Publicado 18/11/2024 19:16

Rio - O perfil oficial da Academia do Oscar compartilhou uma imagem deslumbrante de Fernanda Torres, nesta segunda-feira (18). A imagem foi tirada durante participação da atriz no Governors Awards, em Los Angeles, nos EUA. O evento anual comemora as conquistas da indústria cinematográfica.

fotogaleria A presença de Fernanda Torres na cerimônia faz parte da extensa campanha de divulgação de "Ainda Estou Ainda", longa-metragem protagonizado por ela e dirigido por Walter Salles. A produção foi escolhida pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país no Oscar 2025.

Os brasileiros aproveitaram para recordar a indicação de Fernanda Montenegro à premiação em 1999. "Vocês tem a oportunidade histórica de corrigir o que fizeram com a mãe dela", escreveu um internauta. "A reparação histórica e mais que merecida", afirmou outro. "Manda avisar que é ela", pontuou um terceiro.