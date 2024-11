João Lucas e Bruna Marquezine - Reprodução do Instagram

Publicado 18/11/2024 08:41

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Bruna Marquezine, de 29 anos, publicou um vídeo ao lado do namorado, o ator João Guilherme, de 22, no Instagram, neste domingo (17). No carro, os dois apareciam se divertindo e cantando a música "Tudo Outra Vez", de João Lucas, marido de Sasha Meneghel.

"Se depender desse carro, essa música vai entrar para o Top 50 Brasil. Entra ainda hoje se depender desse carro aqui", afirmou Bruna, aos risos. Ela ainda avisou: "Vai sair o clipe amanhã (hoje)". João completou: "Meio-dia". A atriz se impressionou: "Nossa, ele sabe até o horário".

Bruna Marquezine e João Guilherme ouvindo o novo álbum de João Lucas no carro. pic.twitter.com/0ruznXD5qA — Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) November 17, 2024