Marido de Sasha, João Lucas reúne famosos em lançamento de álbum em São Paulo

Rio - João Lucas lançou seu novo álbum em São Paulo, na noite desta quarta-feira (13), e reuniu um time de famosos. Mulher do cantor, Sasha Meneghel fez questão de prestigiar o amado no dia especial. Bruna Marquezine e João Guilherme, amigos do músico, também marcaram presença no evento. Os casais, inclusive, posaram juntos para fotos e esbanjaram simpatia.

Beatriz Reis, Lucas Jagger, John Drops, Lucas Guedes, Fernanda Paes Leme e o marido, Victor Sampaio, foram outras estrelas que estiveram no local e conferiram a apresentação do cantor.

No Instagram, João Lucas falou sobre o novo trabalho. "Esse álbum é uma realização pra mim, mas foi feito pra vocês. Foi feito para me conectar com vocês, para eternizar momentos e histórias na vida de vocês e na minha, e mesmo sem conhecer todos pessoalmente, eu quero muito que de alguma forma vocês sintam o que eu senti compondo e gravando 'João Lucas'. Esse projeto já mudou a minha vida antes mesmo de nascer. eu espero que gostem", afirmou.

