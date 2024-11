Lorena Improta aproveita momento de descanso em praia com a família: ’Valioso demais para mim’ - Reprodução / Instagram

Publicado 18/11/2024 10:00

Rio - A dançarina Lorena Improta, de 31 anos, utilizou as redes sociais, neste domingo (17), para compartilhar alguns registros aproveitando momentos de descanso com a família em casa e na Praia do Forte, na Bahia.

"Dias de descansar com as melhores companhias da vida. Isso é valioso demais pra mim", escreveu Lore na legenda da publicação. Ela compartilhou registros ao lado dos pais, Xico Nunes e Lia Mara Improta, e da filha, Liz, de três anos. A pequena brincou muito nas areia da praia e também curtiu uma piscina. "Dias de descansar com as melhores companhias da vida. Isso é valioso demais pra mim", escreveu Lore na legenda da publicação. Ela compartilhou registros ao lado dos pais, Xico Nunes e Lia Mara Improta, e da filha, Liz, de três anos. A pequena brincou muito nas areia da praia e também curtiu uma piscina.

Nas ocasiões, ela usou maiôs de diferentes cores e modelos, além de apostar em acessórios estilosos para se proteger dos raios solares, como óculos e chapéu. Mesmo no tempo livre, a dançarina mostrou que não deixou de praticar exercícios físicos ao publicar uma foto na academia.



O marido de Lorena, o cantor Léo Santana não apareceu nos registros, já que estava fazendo show em São João da Barra, no interior do Rio de Janeiro. Apesar disso, ele deixou uma mensagem de carinho para a família nos comentários da publicação. "Vocês", escreveu, com um "emoji" de coração vermelho.