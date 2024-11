Marcelo Tas lamenta a morte da mãe: ’Que privilégio acompanhar a vida dela’ - Reprodução / Instagram

Marcelo Tas lamenta a morte da mãe: ’Que privilégio acompanhar a vida dela’Reprodução / Instagram

Publicado 18/11/2024 08:43

Rio - O apresentador Marcelo Tas, de 65 anos, lamentou a morte da mãe, Shirlei Terezinha, aos 87 anos, no sábado (16). Através de uma publicação no Instagram, neste domingo (17), o comunicador compartilhou um texto homenageando a matriarca.

"A morte continua um fato incapaz de ser descrito pelos que ficam. Ontem, minha mãe se movimentou para esta outra dimensão da existência. Ou seja lá outro nome que alguém se atreva a dar. Com certeza não é inexistência, já que com a partida, aos 87 anos, Shirlei ocupa agora um espaço colossal para quem a conheceu. São muitos. Não apenas a grande família que a rodeava. Foi professora de escola pública a vida toda. Geração atrás de geração alfabetizada por ela nas letras e nas notas musicais", iniciou Tas na legenda da publicação.Em seguida, ele contou um pouco da história da família, resgatando uma foto do noivado dos pais, que estavam juntos há quase 70 anos. "Shirlei tocava violino e era a regente do coral da Escola Fabiano Alves de Freitas, em Ituverava. Nascida na zona rural de São José da Bela Vista, filha de Candinho e Geralda, casal que atendia o balcão da venda à beira da estrada de terra batida onde parava a jardineira que vinha ou voltava de Franca. A garota conheceu Ezio em Guará, local da foto em preto e branco, onde bailaram para celebrar o noivado, ao som de Blue Moon. Foi difícil esperar o tempo regulamentar da época, um ou dois anos, para o casamento. O amor era evidente, raro e incontido. Nasci em 1959, ano seguinte ao casório. Depois chegaram mais dois filhos, João e Ezinho. E netos, sobrinhos, afilhados, amigos, filhos dos amigos… e muitos outros acolhidos pelo casal dançarino ao longo de, vejam que audácia, sete décadas"."Um amor tão lindo e inabalável que deixa jururu a bruta realidade de hoje. Shirlei e Ezio navegaram juntos até o fim. Na última visita no hospital onde ela esteve internada, estava lá o mesmo olhar apaixonado e o pedido dele, imediatamente correspondido por ela: 'Me mande um sorriso'. Que privilégio acompanhar a vida dela, o seu humor, rigor, ironia, rapidez de raciocínio e amor exigente até a despedida final. Vá em paz e siga nos provocando sempre, Shirlei Terezinha", finalizou o apresentador.