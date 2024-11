Anitta dá bronca em fã durante show - Reprodução de vídeo

Publicado 18/11/2024 10:25 | Atualizado 18/11/2024 12:25

Rio - Anitta, de 31 anos, se apresentou no último dia do "Rock the Mountain", em Petrópolis, na região serrana do Rio, neste domingo (17), e deu uma bronca em um fã que segurava um cartaz, dizendo que ela era 'a maior funkstar', na plateia. A Poderosa agradeceu o carinho do admirador, mas pediu para ele abaixar o papel, pois estava atrapalhando as outras pessoas.

"Que delícia, que show maravilhoso. Muito obrigada por esse cartaz, agora pode abaixar que o povo de trás não consegue assistir ao show", disse Anitta. O público vibrou com a atitude da cantora.

A Anitta mandando o rapaz abaixar o papel kkkkkk diva né???? #Anitta #RockTheMountainNoGloboplay pic.twitter.com/uIJn31DtUy — Yorran (@_yorr4n_) November 18, 2024

Anitta transformou o festival em um grande baile funk e empolgou o público com sucessos atuais e antigos da carreira. Experiente, a cantora ainda transformou um problema técnico durante o show em um momento especial para os fãs. Ela atendeu a pedidos e cantou a música "Na Batida", sentada à beira do palco. Momentos depois, tudo foi resolvido e ela continuou o espetáculo normalmente.

O ator Johnny Massaro, as atrizes Mariana Ximenes, Valentina Bandeira e Juliana Paiva - que estava muitíssimo bem-acompanhada do namorado, Danilo Partezan - e a modelo Cintia Dicker, mulher de Pedro Scooby, estavam entre as celebridades que curtiram o último dia do evento.