Rio -Milhem Cortaz, de 52 anos, no ar na novela "Volta por Cima", fez uma revelação sobre um problema com vício em drogas na adolescência. O ator contou que enfrentou essa batalha muito novo, com apenas 13 anos.

"A cocaína quase destruiu a minha vida porque foi dos 13 aos 15 de uma maneira muito compulsiva e que assustou toda a minha família", revelou ele no podcast Embrulha Sem Roteiro.

Nesse curto período, ele fez um teatro e foi convidado para interpretar um menino na peça "Santo Milagroso", mas não gostou e, na tentativa de afastá-lo das drogas, foi morar fora do país.

"Minha família me tirou do Brasil e mandou para a Itália. Fui para passar dois meses, fiquei cinco anos", contou.

Em Milão, ele viu uma escola de teatro e decidiu fazer um curso para conhecer gente. "Me convidaram para fazer um capitão numa peça. Fiz o teste, me contrataram", contou ele, que viajou a Europa com a peça.

"Nunca mais usei. Participei de um documentário uma vez que se chamava Ponto de Virada. Eu dizia que meu grande ponto de virada foi minha passagem pela imigração da Itália. Eu tinha cheirado cinco gramas de cocaína antes de pegar o avião, cheguei na Itália louco, passei pela imigração e nunca mais pensei nisso na vida. O teatro salva.", relembrou.

Além de estar no elenco de "Volta por Cima", Cortaz é conhecido por papéis de destaque em produções como "Tropa de Elite", "Alemão", "Os Outros" e "O Lobo Atrás da Porta".