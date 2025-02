Tadeu Schmidt com a filha, Valentina - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2025 19:31

Rio - Tadeu Schmidt usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha, Valentina, que completou 23 anos de vida nesta quinta-feira, 20.



O apresentador do BBB 25, da Globo, compartilhou várias fotos com a herdeira, incluindo de passeios que eles fizeram juntos quando ela era pequena e escreveu uma bela mensagem.

"Parabéeeeeeeeeeeens, Vavaziiiiiiiiinhaaaaaaaa!!!! 23 anos!!!! E quanta história… Minha dupla de buraco. Minha parceira de aventuras. Minha consultora de cinema, musicais e cultura pop em geral! Acima de tudo, minha guerreira! Talvez nem você mesma se dê conta do tanto que você é guerreira, e como isso é lindo. Mas eu vejo isso todos os dias. E aplaudo de pé! Seja feliz, meu amor!", desejou o jornalista na legenda da publicação.



Valentina é fruto do casamento de Tadeu Schmidt com Ana Cristina Schmidt. Os dois também são pais de Laura, de 20 anos.