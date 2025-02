Lore Improta - Reprodução / Instagram

Rio - Lore Improta, de 31 anos, compartilhou um desabafo sobre as dores intensas que sente nos pés após ser diagnosticada com Neuroma de Morton, um nódulo localizado nos nervos dos dedos do pé.

Se preparando para o Carnaval, Lore precisa seguir um tratamento rigoroso para conseguir sambar sem sentir dores. Para isso, ela adotou um protocolo de cuidados meses antes da folia. "Sinto muita dor. Então influencia diretamente na quantidade de vezes que eu posso usar salto, por exemplo", disse a influenciadora em entrevista ao Gshow, nesta quarta-feira (20).



Ela também comentou sobre as adaptações que precisou fazer em relação ao uso de calçados. "Gostaria de usar muito mais [salto], ou até mesmo passar mais tempo com eles nos pés. Acabo sempre tendo que mudar para tênis ou rasteirinha. Muitas vezes preciso mudar algumas opções de look por não poder usar salto alto por muito tempo", completou.

O que é o Neuroma de Morton?

O Neuroma de Morton é um problema no pé que causa dor e sensação de queimação. Isso acontece porque um nervo entre os dedos fica mais grosso e inflamado. O uso de salto alto ou sapatos apertados pode piorar a dor. O tratamento inclui fisioterapia, palmilhas especiais, remédios e, em alguns casos, cirurgia.